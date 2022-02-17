Петр Ян про реванш со Стерлингом: «Готовлюсь размазать его, реально нокаутировать, закрыть все вопросы»

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян поделился ожиданиями от реванша с чемпионом дивизиона .

«Он просто сейчас пытается подойти [к бою], тренироваться... Я тоже тренируюсь. Я его не недооцениваю. Я пашу, как всегда — как в последний раз. Для меня нет конкретной задачи.

Для меня есть конечная цель, ступень — объединение поясов, а потом двигаться дальше и дальше. Я готовлюсь размазать его, реально нокаутировать его, закрыть все вопросы.

Сейчас у меня просто хладнокровие — как перед вторым боем с Магомедом Магомедовым. Тогда было много сумбура, разговоров. Нужно просто хладнокровно выйти и сделать свою работу», – сказал Ян.

Бой Яна и Стерлинга состоится 9 апреля на 273.

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