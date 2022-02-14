Алджамейн Стерлинг: «Пробую дагестанскую бороду. Алджамбиб Стермаев»

Обладатель чемпионского пояса UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг показал подписчикам фотографию своей новой стрижки на лице: американец сбрил усы, оставив густую бороду.

«Пробую дагестанскую бороду. Теперь я всех съем, размажу каждого! Алдамбиб Стермаев», – подписал публикацию Стерлинг.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aljamain Sterling (@funkmastermma)

Напомним, что американец 9 апреля в рамках турнира UFC 273 проведет защиту титула в поединке против временного чемпиона .

В первом поединке Стерлинг одержал победу в связи с дисквалификацией россиянина за запрещенный удар коленом.

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