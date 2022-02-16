«Неизбежный результат». Петр Ян показал фото, на котором Стерлинг лежит на настиле

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян опубликовал фото с прошлого поединка против Алджамейна Стерлинга.
«Неизбежный результат», – подписал пост россиянин, на котором американец лежит на настиле.
Реванш Стерлинга и Яна состоится 9 апреля на UFC 273.
Inevitable result #ufc273 pic.twitter.com/w02gaRiKNx— Petr “No Mercy” Yan (@PetrYanUFC) February 16, 2022
Алджамейн Стерлинг: «Следующим моим соперником может стать победитель боя между Диллашоу и Альдо»
Стерлинг про реванш с Яном: «Вы увидите еще более убедительную актерскую игру, достойную киноакадемии»