«Неизбежный результат». Петр Ян показал фото, на котором Стерлинг лежит на настиле

Временный чемпион UFC в легчайшем весе опубликовал фото с прошлого поединка против .

«Неизбежный результат», – подписал пост россиянин, на котором американец лежит на настиле.

Реванш Стерлинга и Яна состоится 9 апреля на UFC 273.

Алджамейн Стерлинг: «Следующим моим соперником может стать победитель боя между Диллашоу и Альдо»

Стерлинг про реванш с Яном: «Вы увидите еще более убедительную актерскую игру, достойную киноакадемии»