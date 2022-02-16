«Неизбежный результат». Петр Ян показал фото, на котором Стерлинг лежит на настиле

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Алджамейн Стерлинг Ян - Стерлинг UFC 273 Бокс/MMA/UFC

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян опубликовал фото с прошлого поединка против Алджамейна Стерлинга.

«Неизбежный результат», – подписал пост россиянин, на котором американец лежит на настиле.

Реванш Стерлинга и Яна состоится 9 апреля на UFC 273.

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