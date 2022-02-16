Алджамейн Стерлинг: «Следующим моим соперником может стать победитель боя между Диллашоу и Альдо»

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг рассказал о планах в случае победы в реванше над .

«Следующим моим соперником потенциально может стать победитель боя между и . Думаю, это было бы неплохо сделать.

Если этот поединок не организуют, то возможно Ти Джей может побороться за право встретиться с чемпионом в бою с Домиником Крузом. Я не знаю как все провернет руководство UFC. Возможно, Диллашоу просто станет моим соперником и все.

Я все еще считаю его скользким маленьким мошенником, несмотря ни на что. Не удивлюсь, если он все еще пытается найти способ обойти протоколы тестирования.

Люди могут говорить все, что хотят. Но если вы хотите обмануть, и у вас есть для этого ресурсы, вы это сделаете. Многие бойцы все еще пытаются найти способы обойти правила», – сказал Стерлинг.

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