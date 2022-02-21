Хамзат Чимаев: «Не хочу быть обычным парнем, который выиграл один титул UFC»

Шведский боец UFC чеченского происхождения рассказал о своей цели.

«Я хочу завоевать несколько чемпионских поясов и стать лучшим. Не хочу быть обычным парнем, который выиграл один титул UFC. Мне нужно два или три пояса.

Посмотрим, получится ли у меня это сделать. Мы можем строить планы, но последнее слово за Всевышним.

Бой с Гилбертом Бернсом? Честно признаться, я не вижу в нем настоящего вызова. В поединке может случиться все, что угодно. Но я уверен в себе, как всегда.

Я уничтожу его своей мощью и навыками. Я это чувствую. Он может думать иначе, но я выйду и сделаю то, что сделал в предыдущем поединке», – сказал Чимаев.

Бой Чимаева и Бернса запланирован 9 апреля на 273.

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