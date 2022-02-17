Алджамейн Стерлинг: «Чимаев не сравнится с Бернсом в области джиу-джитсу»

Чемпион UFC в легчайшем весе оценил шансы в бою с Хамзатом Чимаевым.

«Хамзат снова и снова доминирует над соперниками. Я думаю, это и делает его опасным. Он очень высокий и долговязый, взрывной и в его арсенале есть грэпплинг.

Возможно, Чимаев не сравнится с Гилбертом Бернсом в области джиу-джитсу. Я думаю, что в этом будет заключаться разница в их поединке.

Как по мне, Бернс на самом деле испытает Чимаева в грэпплинге, а не только в борьбе, так как Гилберт умеет бороться. Мы знаем, что он хорошо владеет джиу-джитсу», – сказал Стерлинг.

Бой Чимаева и Бернса запланирован 9 апреля на UFC 273.

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