Гилберт Бернс: «Я хочу драться за титул. Мой бой с Чимаевым – за статус главного претендента»

Топовый полусредневес UFC Гилберт Бернс считает, что победитель его поединка с Хамзатом Чимаевым станет следующим претендентом на титул.
Напомним, что бой между бразильцем и шведом должен состояться 9 апреля в рамках турнира UFC 273.
«Я хочу драться и оставаться активным. Никто из этих парней не хочет драться со мной, единственный парень, который готов выйти против меня, – это Чимаев.
Так почему бы и нет? Я собираюсь сразиться с этим парнем. Если я побью Хамзата Чимаева, я буду биться за титул. Если Хамзат победит меня, он будет бороться за титул. Я думаю, что этой бой главных претендентов», – сказал Бернс.
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