Чимаев ответил Кормье, предсказавшему ему проблемы в бою с Адесаньей: «Я не ты, я другой»

Шведский боец чеченского происхождения отреагировал на слова о том, что у него будут проблемы в бою с чемпионом в среднем весе Исраэлем Адесаньей.

Ранее Кормье отметил, что из-за веса Чимаев может проиграть Адесанье.

«Для тебя и твоей команды это может быть проблемой, но не для меня. Если ты считаешь, что это может стать проблемой для меня, то позвольте ему попытаться остановить меня. Знаешь, почему я лучше тебя? Потому что я не ты, я другой», – написал Чимаев в твиттере.

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