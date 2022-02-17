Адесанья про Чимаева: «Чувствую, с ним будет та же история, что и с Пауло Костой»

Чемпион UFC в среднем весе ответил на вызов полусредневеса Хамзата Чимаева.

«Он не особо актуален сейчас. Я не собираюсь воспринимать его всерьез до тех пор, пока мне не придется это сделать.

Его последний бой меня впечатлил. Я подумал, что это парень хорош, но в этой игре есть уровни. Посмотрим, как он покажет себя в бою с Гилбертом Бернсом.

Я видел только один его бой в среднем весе, и могу сказать, что он может побить много топовых средневесом, но это не значит, что я должен воспринимать его всерьез.

Чувствую, что с ним будет та же история, что и с , – сказал Адесанья.

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