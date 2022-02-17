Адесанья про Чимаева: «Чувствую, с ним будет та же история, что и с Пауло Костой»

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья ответил на вызов полусредневеса Хамзата Чимаева.
«Он не особо актуален сейчас. Я не собираюсь воспринимать его всерьез до тех пор, пока мне не придется это сделать.
Его последний бой меня впечатлил. Я подумал, что это парень хорош, но в этой игре есть уровни. Посмотрим, как он покажет себя в бою с Гилбертом Бернсом.
Я видел только один его бой в среднем весе, и могу сказать, что он может побить много топовых средневесом, но это не значит, что я должен воспринимать его всерьез.
Чувствую, что с ним будет та же история, что и с Пауло Костой», – сказал Адесанья.
Хамзат Чимаев: «Либо я, либо Бернс сразимся с Масвидалем или Ковингтоном за временный титул»