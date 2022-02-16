Хамзат Чимаев: «Либо я, либо Бернс сразимся с Масвидалем или Ковингтоном за временный титул»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Хорхе Масвидаль Гилберт Бернс Хамзат Чимаев UFC 272 Ковингтон - Масвидаль Бокс/MMA/UFC

Полусредневес UFC Хамзат Чимаев поделился ожиданиями от боя Хорхе Масвидаля и Колби Ковингтона.

«Думаю, получится хороший бой. Наверное, фаворитом будет Масвидаль, хотя Колби тоже хорош. Посмотрим. Я бы сказал, что шансы 50 на 50. А вообще мне без разницы.

Я буду драться с Гилбертом Бернсом. Надеюсь, что после этого у меня будет бой с победителем их пары. Либо я, либо Бернс сразимся с Масвидалем или Ковингтоном за временный титул», – сказал Чимаев.

Бой Масвидаля и Ковингтона 5 марта возглавит UFC 272.

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