Видео нокаута в бою Корешкова и Ренкаунтри на Bellator 274

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков одержал победу над Ченсом Ренкаунтри в рамках турнира Bellator 274.

Россиянин нокаутировал соперника ударом в печень в первом раунде.

The placement on this kick from Koreshkov was fantastic #bellator274 pic.twitter.com/cSsuC21QHv