Корешков про новый контракт с Bellator: «Для того, чтобы в UFC получить что-то подобное, нужно заново проделать весь путь»

Российский полусредневес Bellator Андрей Корешков после победы на Bellator 274 сообщил о подписании нового контракта с промоушеном.

«Они предложили условия, от которых нереально было отказаться. Вряд ли бы кто-то предложил такие условия. Ни UFC, никто.

Бой с Ченсом Ренкаунтри я провел уже по новому контракту. Я много времени здесь — 10 лет. Считаю, что мне по силам вернуть пояс, и опять же, было хорошее предложение.

Мы сполна заслужили те условия, которые получили. А для того, чтобы в UFC получить что-то подобное, нужно заново проделать весь путь. Если рассчитывать на перспективу, то надо потратить большое количество времени.

Тем более, что в UFC сейчас совершенно другая политика: они набирают молодых, тех, кому не надо много платить. Много высокооплачиваемых бойцов с удовольствием уходят в другие организации», – сказал Корешков.

Корешков победил Ренкаунтри нокаутом в первом раунде.

Андрей Корешков победил Ренкаунтри нокаутом в 1-м раунде на Bellator 274