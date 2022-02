В Манчестере прошел вечер бокса от промоутерской компании Boxxer.

В главном событии вечера бывший чемпион мира в двух весовых категориях (34-6, 21 КО) досрочно проиграл (40-3, 28 КО).

Брук доминировал в поединке. Рефери в 6-м раунде остановил бой.

This was one way traffic. It was all Kell Brook. I hope Amir Khan hangs them up. He’s got plenty of heart but it’s time to retire IMO 🥊 #KhanBrookpic.twitter.com/0F5fNyHxRY