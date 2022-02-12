Тайсон Фьюри: «Я бы дрался с Усиком и Джошуа в одну ночь»

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) рассказал о ситуации вокруг возможного боя с обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBO Александром Усиком (19-0, 13 КО).

«Требования Джошуа, сломали ему хребет, вот в чем дело. Если он больше не хочет драться с Усиком, так почему не ушел в сторону, отдав 5 млн долларов? Почему он не дрался со мной за титул WBC?

Он постоянно хочет получить больше денег и вот вам результат. Джошуа хотел, чтобы я прибрался после него и при этом хорошо заработать, но я слишком умен для этого. Я не собираюсь прибираться после него.

Теперь пусть все займутся своим делом. Я бы дрался с Усиком семь раз в неделю на его заднем дворе. Я бы дрался с Усиком и Джошуа в одну ночь.

Что касается того, что я избегаю кого-то, то я провел три поединка с Деонтеем Уайлдером. После этого вы думаете, что меня беспокоит какой-то средневес или бодибилдер?», – сказал Фьюри.

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