Исраэль Адесанья: «Я болею за Джошуа, но Усик просто потрясающий боксер»

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья ответил на вопрос о ситуации в боксерском тяжелом весе, в котором наметился мини-турнир за все главные пояса: и оспорят титул WBC, а и подерутся за титулы WBA, WBO и IBF.

«Конечно, я надеюсь, что Джошуа станет абсолютным чемпионом. Я всегда топлю за своих людей. Энтони – достойный парень, он просто столкнулся с некоторыми проблемами.

Да и Усик просто феноменальный боксер, он потрясающий. Я думаю, что любой может побить любого в любую ночь, но я всегда болею за своих», – сказал Адесанья.

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