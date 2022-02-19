Исмаилов – о тренировках с Чимаевым: «Спарринг был жестким. Спасибо тебе, брат»

Российский боец ММА Магомед Исмаилов поблагодарил за совместные тренировки.

«Заключительный спарринг в Таиланде был жестким. От души тебе, брат, за отличную работу. Теперь надо побороться», – подписал Исмаилов пост в Инстаграме.

Чимаев в комментариях ответил: «Погнали, мой брат».

Напомним, что Исмаилов заканчивает подготовку к боксерскому поединку против Оланреважу Дуродолы, который состоится 25 февраля.

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