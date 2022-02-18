Исмаилов и Дуродола провели битву взглядов

Боец ММА Магомед Исмаилов и боксер Оланреваджу Дуродола устроили битву взглядов перед очным поединком.

Напомним, что бой по правилам бокса между россиянином и нигерийцем состоится 25 февраля.

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В ходе битвы взглядов Дуродола говорил: «Это не ММА, я научу тебя боксу».

Исмаилов на это отвечал, что не думает спорить с оппонентом, но не согласен сдаваться до стартового гонка: «Я знаю, я не боксер. Посмотрим».

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