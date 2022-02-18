Магомед Исмаилов – о томленом мясе от Хабиба: «Фу, как вкусно!»

Российский боец ММА Магомед Исмаилов попробовал еду в заведении, принадлежащем .

По словам Исмаилова, Хабиб обещал заплатить, если Магомеду не понравится томленое мясо.

«Вот здесь томленое мясо от Хабиба. Хабиб мне сказал, что если не понравится, то он мне 50 штук на карту закинет.

«Мит бай Хабиб». Фу, как вкусно. Запереживал, да, брат? 50 штук на счет скинь, пожалуйста. Что-то не зашло, ха-ха-ха! Ладно, неплохо», – сказал Исмаилов.

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