Камил Гаджиев – о бое Исмаилова и Дуродолы: «Мага может собраться на 4 раунда и навести движухи»

Руководитель лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев оценил шансы в боксерском поединке против Оланреваджу Дуродолы. Напомним, что четырехраундовый бой пройдет 25 февраля.

«На четыре раунда по три минуты Мага может собраться и, не теряя концентрацию, сделать так, чтобы Дуродола по нему минимум попал: менять стойки, наводить движуху, взрываться, уходить, еще что-то делать.

На 12 минут этого хватит. На 24 минуты, возможно, уже бы этого не хватило», – сказал Гаджиев.

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