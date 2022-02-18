Исмаилов – о поединке с Дуродолой: «С ним в ринге будет боксер с нестандартной техникой. Пусть ждет прохода в ноги»

Российский боец ММА Магомед Исмаилов заявил, что ключом к победе в поединке против Оланреваджу Дуродолы может стать отсутствие у себя классической боксерской техники.

«Хоть я и боец ММА, но боксирую всю жизнь. У меня старший брат боксер, а это сложнее, чем быть боксером, когда у тебя старший брат боксирует.

Поэтому с ним будет в ринге боксер с нестандартной техникой, нестандартными фишками. Он с такими, как я, еще не встречался.

Так что пусть ожидает чего-то. Возможно, даже прохода в ноги», – сказал Магомед.

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