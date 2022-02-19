Исмаилов – об участии в поп-ММА: «За 100 миллионов я подумаю. В голые кулаки и за 200 миллионов не пойду»

Российский боец ММА Магомед Исмаилов высказался о поп-ММА. Также спортсмен сказал, при каких условиях он может провести поединок в одном из таких промоушенов.

«Пока не могу представить, что выступлю в поп-ММА. За 100 миллионов рублей я подумаю. В голые кулаки я не пойду и за 200 миллионов.

Проблем нет, там выступают крутые ребята. Я не могу сказать, что это прямо непрофессиональная площадка, потому что там дерутся профессионалы, хорошие бойцы», – сказал Исмаилов.

Камил Гаджиев – о бое Исмаилова и Дуродолы: «Мага может собраться на 4 раунда и навести движухи»

Исмаилов – о поединке с Дуродолой: «С ним в ринге будет боксер с нестандартной техникой. Пусть ждет прохода в ноги»