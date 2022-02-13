Чимаев – об Адесанье: «Легкие деньги для меня. Я убью его в первом раунде»

Перспективный полусредневес UFC Хамзат Чимаев прокомментировал итоги титульного боя в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и Робертом Уиттакером.
Напомним, что поединок между новозеландцем и австралийцем возглавил турнир UFC 271. Победу единогласным решением судей одержал действующий чемпион.
«Адесанья – легкие деньги для меня. Нулевая борьба. Убью его в первом раунде», – написал Чимаев в Твиттере.
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