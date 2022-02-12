Амосов про Хабиба: «Что о нем говорить, если все и так знают, какой он»

Чемпион Bellator в среднем весе рассказал о знакомстве с экс-чемпионом в легком весе .

«Мы с Хабибом не то что прямо общаемся, но не один раз виделись на турнирах по боевому самбо. Один раз мы ужинали вместе, когда он приезжал в Киев, мы сидели большой компанией.

Каким запомнился Хабиб? Хорошим, спокойным, хорошо воспитанным человеком. Я думаю, такого мнения о нем многие. Что о нем говорить, если все и так знают, какой он.

Конечно, приятно, когда люди, которые добились таких высоких достижений в спорте хорошо отзываются о моей технике, о моей карьере. Это мотивирует. За это большое спасибо ему», – сказал Амосов.

Чимаев про спарринг с Амосовым: «Чеченская и украинская борьба всегда были на высочайшем уровне»

Bellator анонсировал бой Амосова с Пейджем 13 мая