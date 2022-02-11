Чимаев про спарринг с Амосовым: «Чеченская и украинская борьба всегда были на высочайшем уровне»

Шведский боец чеченского происхождения поделился впечатлениями от спарринга с чемпионом в среднем весе .

«Парень очень хорош в своей стихии. Борьба хорошая, техника есть. Я учусь у него, он учится у меня. Чеченская и украинская борьба всегда были на высочайшем уровне. У нас хорошие схватки получаются, учимся друг у друга.

В стойке тоже парень хорош, но его стихия – борьба. Особо в стойке мы не работали. Один раунд сделали и больше не работали. В основном пытаемся бороться, потому что оба борцы.

Когда два хороших борца встречаются, есть чему учиться друг у друга. У меня свои борцовские фишки, у него свои. У каждого борца своя техника.

Пару раз он проходит мне, пару раз я ему прохожу. В следующий раз он защищается, я защищаюсь. Учусь против него защищаться, а он учится против меня защищаться.

Когда попадется такой соперник, как Ярослав, я буду знать, как работать. Если Ярославу попадется такой соперник, как я, он тоже будет знать, что делать. В этом плане хорошо работать друг с другом», – сказал Чимаев.

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