Чимаев про спарринг с Исмаиловым: «Мага шустрый парень, неудобный»

Полусредневес UFC Хамзат Чимаев рассказал о спарринге с Магомедом Исмаиловым.

«Наши спарринги не были скрытыми. Все видели, как мы боксировали. Он по боксу готовится. Мы с ним 8 раундов побоксировали.

Один раз я пришел в маленьких перчатках, и мы немного поработали, один раунд поработали. Потом наш следующий спарринг был чисто по боксу в больших перчатках. 8 раундов отработали.

Мага такой шустрый парень, неудобный. Для своего веса хорошо головой двигает. Было приятно с ним боксировать, рад учиться у них. Его брат очень умный парень и хорошие советы по боксу дает», – сказал Чимаев.

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