Генри Сехудо: «Чимаев тот боец, который остановит Адесанью»

Бывший чемпион в двух весовых категориях оценил шансы в бою с чемпионом среднего дивизиона Исраэлем Адесаньей.

«Я не играю в азартные игры, но если бы мне пришлось поставить ставку, то я бы сказал, что Чимаев тот боев, который остановит Адесанью.

Если бы Исраэль смог победить его, я бы заткнулся и извинился. Все же если когда-то этот бой состоится, я буду болеть за Чимаева. Он совсем другое животное.

Я слышал от многих людей, что он тренируется как никто другой. К тому же он сильный борец. Так что я уверен — Чимаев легко победит Адесанью», – сказал Сехудо.

Чимаев – об Адесанье: «Легкие деньги для меня. Я убью его в первом раунде»

Исраэль Адесанья: «Я чемпион. Если хотите мой пояс, заберите»