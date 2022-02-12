UFC 271: Адесанья против Уиттакера, Туиваса – Льюис и другие бои

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Деррик Льюис Роберт Уиттакер Тай Туиваса Исраэль Адесанья Джаред Канноньер Дерек Брансон UFC 271 Адесанья - Уиттакер Бокс/MMA/UFC

В ночь с 12 на 13 февраля в Хьюстоне состоится турнир UFC 271.

Главным событием вечера станет реванш чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи (21-1) и Роберта Уиттакера (23-5).

UFC 271 стартует в 02:00 по московскому времени, начало основного карда — в 04:00. Турнир можно посмотреть на медиа-сервисе UFC Fight Pass, а также телеканалах Матч ТВ и Матч!Боец. 

Основной кард UFC 271:

Деррик Льюис (26-9) — Тай Туиваса (13-4)

Джаред Канноньер (14-5) — Дерек Брансон (24-7)

Кайлер Филлипс (11-3) — Марсело Рохо (15-6)

Бобби Грин (28-12-1) — Насрат Хакпараст (13-4)

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