UFC 271: Адесанья против Уиттакера, Туиваса – Льюис и другие бои

В ночь с 12 на 13 февраля в Хьюстоне состоится турнир UFC 271.
Главным событием вечера станет реванш чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи (21-1) и Роберта Уиттакера (23-5).
UFC 271 стартует в 02:00 по московскому времени, начало основного карда — в 04:00. Турнир можно посмотреть на медиа-сервисе UFC Fight Pass, а также телеканалах Матч ТВ и Матч!Боец.
Основной кард UFC 271:
Деррик Льюис (26-9) — Тай Туиваса (13-4)
Джаред Канноньер (14-5) — Дерек Брансон (24-7)
Кайлер Филлипс (11-3) — Марсело Рохо (15-6)
Бобби Грин (28-12-1) — Насрат Хакпараст (13-4)
Взвешивание UFC 271: Адесанья и Уиттакер показали одинаковый вес