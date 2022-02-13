Исраэль Адесанья – о следующем сопернике: «Теперь я большой пес. И еще один пес – Джаред Канноньер, он проделал сегодня отличную работу»

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья заявил, что хотел бы подраться с Джаредом Канноньером на одном из летних турниров.

Напомним, что новозеландец одержал победу единогласным решением судей над в главном событии UFC 271.

«Знаю, что на июнь еще не запланирован PPV-турнир, и, как я уже говорил, я был новым псом в этом дворе, теперь я большой пес.

И еще один пес – это , он хорошо проделал сегодня отличную работу. Так что в следующий раз я помечу эту клетку в июне, смотрите», – сказал Адесанья.

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