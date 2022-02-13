Обладатели бонусов UFC 271: Туиваса и Канноньер – лучшее выступление вечера

В Хьюстоне (Техас) завершился турнир UFC 271, по итогам которого были определены обладатели бонусов в 50 тысяч долларов за лучший бой и лучшее выступление вечера.
Выплату за лучший поединок турнира получили Дуглас Силва де Андраде и Сергей Морозов (победа первого удушающим приемом во втором раунде).
Бонусы за лучшее выступление вечера получили Тай Туиваса (нокаутировал Деррика Льюиса во втором раунде) и Джаред Канноньер (нокаутировал Дерека Брансона во втором раунде).
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