Обладатели бонусов UFC 271: Туиваса и Канноньер – лучшее выступление вечера

В Хьюстоне (Техас) завершился турнир UFC 271, по итогам которого были определены обладатели бонусов в 50 тысяч долларов за лучший бой и лучшее выступление вечера.

Выплату за лучший поединок турнира получили Дуглас Силва де Андраде и (победа первого удушающим приемом во втором раунде).

Бонусы за лучшее выступление вечера получили (нокаутировал Деррика Льюиса во втором раунде) и (нокаутировал Дерека Брансона во втором раунде).

UFC 271: Адесанья победил Уиттакера, Туиваса нокаутировал Льюиса и другие бои

Видео нокаута в бою Тая Туивасы и Деррика Льюиса на UFC 271