Исраэль Адесанья: «Джо Роган – мой нигер, так что к черту весь этот шум»

Чемпион UFC в среднем весе прокомментировал расистский скандал, в который угодил комментатор Джо Роган.

«Я черный, и могу взять это на себя. В этой игре много змей. Я в этом деле с 2008 года, и могу сказать, что Джо Роган один из самых приятных, крутых, и скромных ублюдков, с которыми мне довелось работать. Поймите это.

К черту весь этот шум. Вы понимаете, что они пытаются сделать. У парня самая большая платформа в мире, но они не могут его контролировать.

Джо Роган – мой нигер, так что к черту весь этот шум. Просто продолжай делать свою работу, Джо! Съешь немного грибов, и оставайся самим собой», – сказал Адесанья.

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