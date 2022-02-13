Исраэль Адесанья – о плане Уиттакера: «Я знал, что он попытается скопировать Блаховича»

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья заявил, что не удивился плану на бой Роберта Уиттакера.

Австралиец на протяжении всего боя неоднократно пробовал перевести бой в партер и удерживать Адесанью внизу, однако все эти попытки не увенчались успехом.

«Да, я знал, что он попытается скопировать план Яна. Я говорил об этом.

Но я большой пес на этом районе, так что Роберт не мог повалить меня», – сказал Адесанья после боя.

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