Исраэль Адесанья: «Я чемпион. Если хотите мой пояс, заберите»

Чемпион UFC в среднем весе прокомментировал итоги поединка против .

Напомним, что новозеландский боец одержал победу единогласным решением в главном событии UFC 271.

«Я знал, что он выйдет со всем, я знал, что он пойдет до конца. В прошлый раз я все у него забрал, сейчас ему было нечего терять. И как я сказал: я чемпион, если хотите мой пояс, заберите.

Роберт поработал над своим боксом. Я пытался разбить его ногу, потому что это работало.

Но когда он понял, что с ней проблемы, Уиттакер начал действовать очень осторожно, защищаться. Но я отдаю должное ему и его тренеру по боксу», – сказал Адесанья в послематчевом интервью.

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