Судья Майк Белтран отдал Исраэлю Адесанье победу в четырех раундах из пяти

Стали известны записи в судейских карточках по итогам поединка между Исраэлем Адесаньей и Робертом Уиттакером.

Спортсмены провели бой за титул в среднем весе в рамках турнира UFC 271 в Хьюстоне (Техас).

Напомним, что победу единогласным решением судей одержал действующий чемпион.

Судьи Джейкоб Монталво и Даг Кросби насчитали победу Адесаньи в трех раундах (48-47).

Рефери Майк Белтран посчитал, что новозеландец был лучше в четырех раундах, отдав победу Уиттакеру лишь во второй пятиминутке (49-46).

Исраэль Адесанья победил Роберта Уиттакера в главном событии UFC 271

UFC 271: Адесанья победил Уиттакера, Туиваса нокаутировал Льюиса и другие бои