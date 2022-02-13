Роберт Уиттакер: «Не зря говорят, что нельзя доводить бой до судейского решения. Что есть, то есть»

Бывший претендент на титул в среднем весе поделился впечатлениями о бое против .

Напомним, что «Жнец» потерпел поражение единогласным решением судей.

«Думал ли я, что сделал достаточно для победы? Да, думал. Знаю, что начал я не очень хорошо, первый раунд был не мой. Но я думал, что все следующие раунды остались за мной.

Что есть, то есть. Не зря говорят, что нельзя доводить бой до судейского решения. Я хорошо миксовал, я выложился. Я доволен, что оставил всего себя.

Но я расстроен, думал, что сделал достаточно, что победа моя», – признался Уиттакер после поединка.

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