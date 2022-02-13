Гонорары UFC 271: самые большие выплаты у Адесаньи, Уиттакера и Орловского

В Хьюстоне (Техас) поединком за титул в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и Робертом Уиттакером завершился турнир UFC 271.

Самый большой гонорар среди всех бойцов заработал . Чемпион среднего веса получил 642 тысяч долларов (600 тысяч за бой, 42 тысячи – поощрительная выплата за неделю перед боем).

Вторая по размеру выплата у – 382 тысяч долларов (350 тысяч за бой, 32 тысячи – поощрительная выплата за неделю перед боем).

Гонорары других участников турнира:

: 366 тысяч долларов ( 345 тысяч за бой, 21 тысяча – поощрительная выплата за неделю перед боем);

: 241 тысяч долларов (90 тысяч за бой, 90 тысяч за победу, 50 тысяч бонус за лучшее выступление, 11 тысяч – поощрительная выплата за неделю перед боем);

Джаред Каннонир: 221 тысяч долларов (80 тысяч за бой, 80 тысяч за победу, 50 тысяч долларов бонус за лучшее выступление турнира, 11 тысяч – поощрительная выплата за неделю перед боем);

: 186 тысяч долларов (165 тысяч за бой, 21 тысяча – поощрительная выплата за неделю перед боем);

Дерек Брансон: 161 тысяч долларов (140 тысяч за бой, 21 тысяча – поощрительная выплата за неделю перед боем).

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