Гонорары UFC 271: самые большие выплаты у Адесаньи, Уиттакера и Орловского

В Хьюстоне (Техас) поединком за титул в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и Робертом Уиттакером завершился турнир UFC 271.
Самый большой гонорар среди всех бойцов заработал Исраэль Адесанья. Чемпион среднего веса получил 642 тысяч долларов (600 тысяч за бой, 42 тысячи – поощрительная выплата за неделю перед боем).
Вторая по размеру выплата у Роберта Уиттакера – 382 тысяч долларов (350 тысяч за бой, 32 тысячи – поощрительная выплата за неделю перед боем).
Гонорары других участников турнира:
Андрей Орловский: 366 тысяч долларов ( 345 тысяч за бой, 21 тысяча – поощрительная выплата за неделю перед боем);
Тай Туиваса: 241 тысяч долларов (90 тысяч за бой, 90 тысяч за победу, 50 тысяч бонус за лучшее выступление, 11 тысяч – поощрительная выплата за неделю перед боем);
Джаред Каннонир: 221 тысяч долларов (80 тысяч за бой, 80 тысяч за победу, 50 тысяч долларов бонус за лучшее выступление турнира, 11 тысяч – поощрительная выплата за неделю перед боем);
Деррик Льюис: 186 тысяч долларов (165 тысяч за бой, 21 тысяча – поощрительная выплата за неделю перед боем);
Дерек Брансон: 161 тысяч долларов (140 тысяч за бой, 21 тысяча – поощрительная выплата за неделю перед боем).
UFC 271: Адесанья победил Уиттакера, Туиваса нокаутировал Льюиса и другие бои
Обладатели бонусов UFC 271: Туиваса и Канноньер – лучшее выступление вечера