Виталий Кличко: «Мы не хотим обратно в СССР – видим свое будущее в европейской семье. Путин с этим не согласен»

Бывший чемпион мира в тяжелом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко в интервью CNN заявил, что готов защищать Украину на фронте.
– Наш восточный сосед очень недоволен нашим решением стать частью европейской семьи.
Мы не хотим обратно в СССР. Мы были в СССР и видим свое будущее в составе европейской семьи. Господин Путин с этим не согласен.
У них есть идея восстановить советскую империю, мы не хотим обратно в СССР. Мы видим свое будущее как современная, демократическая страна.
Как бывший офицер, я провел много времени в бывшей армии. Как бывший солдат, я готов защищать свою страну, защищать независимость и территориальную целостность Украины.
– Вы бы сражались?
– Да, конечно.
– На передовой?
– Да, – сказал Кличко.
«As a former soldier, I am ready to defend my country.»— Channel 4 News (@Channel4News) January 12, 2022
Former boxing world heavyweight champion and now mayor of Kiev, Vitali Klitschko, says he would fight on the frontline to defend Ukraine from a Russian invasion. pic.twitter.com/NORAuESKNY
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