Бывший чемпион мира в тяжелом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко в интервью CNN заявил, что готов защищать Украину на фронте.

– Наш восточный сосед очень недоволен нашим решением стать частью европейской семьи.

Мы не хотим обратно в СССР. Мы были в СССР и видим свое будущее в составе европейской семьи. Господин Путин с этим не согласен.

У них есть идея восстановить советскую империю, мы не хотим обратно в СССР. Мы видим свое будущее как современная, демократическая страна.

Как бывший офицер, я провел много времени в бывшей армии. Как бывший солдат, я готов защищать свою страну, защищать независимость и территориальную целостность Украины.

– Вы бы сражались?

– Да, конечно.

– На передовой?

– Да, – сказал Кличко.

«As a former soldier, I am ready to defend my country.»



