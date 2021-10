Хасбик – Дэйне Уайту: «Увидимся на UFC 267. Будь готов»

Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более изестный как Хасбик, сообщил, что будет присутствовать на турнире UFC 267, записав видеообращение для главы промоушена Дэйны Уайта.

, я буду на турнире UFC в Абу-Даби. Увижу тебя, будь готов», – сказал .

«Не могу дождаться, чтобы увидеть тебя», – ответил Уайт.

Hasbulla looking very forward to our meeting in Abu Dhabi. #UFC267 @VisitAbuDhabi #InAbuDhabi pic.twitter.com/VsaFctl94q