Взвешивание UFC 267: Блахович, Тейшейра, Ян и Сэндхаген показали одинаковый вес

В Абу-Даби состоялась официальная процедура взвешивания основных участников турнира UFC 267.
В главном событии чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович проведет защиту титула от посягательств Гловера Тейшейры.
Результаты взвешивания.
Ян Блахович (92,3 кг) – Гловер Тейшейра (92,3 кг).
Петр Ян (61,3 кг) – Кори Сэндхаген (61,3 кг).
Ислам Махачев (70,5 кг) – Дэн Хукер (70,8 кг).
Александр Волков (119,3 кг) – Марчин Тыбура (112,95 кг).
Ли Цзинлян (77,55 кг) – Хамзат Чимаев (77,8 кг).
Кори Сэндхаген: «В случае победы над Яном буду чувствовать себя чемпионом»