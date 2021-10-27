Взвешивание UFC 267: Блахович, Тейшейра, Ян и Сэндхаген показали одинаковый вес

Теги UFC MMA Гловер Тейшейра Петр Ян Ян Блахович Ислам Махачев Дэн Хукер Кори Сэндхаген UFC 267 Петр Ян - Сэндхаген Бокс/MMA/UFC

В Абу-Даби состоялась официальная процедура взвешивания основных участников турнира UFC 267.

В главном событии чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович проведет защиту титула от посягательств Гловера Тейшейры.

Результаты взвешивания.

Ян Блахович (92,3 кг) – Гловер Тейшейра (92,3 кг).

Петр Ян (61,3 кг) – Кори Сэндхаген (61,3 кг).

Ислам Махачев (70,5 кг) – Дэн Хукер (70,8 кг).

Александр Волков (119,3 кг) – Марчин Тыбура (112,95 кг).

Ли Цзинлян (77,55 кг) – Хамзат Чимаев (77,8 кг). 

Кори Сэндхаген: «В случае победы над Яном буду чувствовать себя чемпионом»

Тейшейра про бой с Блаховичем: «Я вернусь домой с поясом» 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные