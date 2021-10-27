Взвешивание UFC 267: Блахович, Тейшейра, Ян и Сэндхаген показали одинаковый вес

В Абу-Даби состоялась официальная процедура взвешивания основных участников турнира 267.

В главном событии чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович проведет защиту титула от посягательств Гловера Тейшейры.

Результаты взвешивания.

(92,3 кг) – Гловер Тейшейра (92,3 кг).

(61,3 кг) – Кори Сэндхаген (61,3 кг).

(70,5 кг) – (70,8 кг).

Александр Волков (119,3 кг) – Марчин Тыбура (112,95 кг).

Ли Цзинлян (77,55 кг) – Хамзат Чимаев (77,8 кг).

Кори Сэндхаген: «В случае победы над Яном буду чувствовать себя чемпионом»

Тейшейра про бой с Блаховичем: «Я вернусь домой с поясом»