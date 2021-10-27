Брюс Баффер впервые за 25 лет пропустит номерной турнир UFC. У него коронавирус

Теги UFC Дэйна Уайт Брюс Баффер MMA коронавирус UFC 267 Бокс/MMA/UFC

Ринг-анонсер Брюс Баффер не сможет выполнить свои профессиональные обязанности на предстоящем турнире UFC 267 в Абу-Даби.

Баффер заразился коронавирусом. Об этом сообщил президент промоушена Дэйна Уайт.

«Баффер подхватил COVID. Сейчас он дома и восстанавливается», – сказал Уайт.

Баффер пропустит первый номерной турнир UFC за 25 лет. Его заменит Джо Мартинес.

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