Брюс Баффер впервые за 25 лет пропустит номерной турнир UFC. У него коронавирус

Ринг-анонсер Брюс Баффер не сможет выполнить свои профессиональные обязанности на предстоящем турнире UFC 267 в Абу-Даби.

Баффер заразился коронавирусом. Об этом сообщил президент промоушена .

«Баффер подхватил . Сейчас он дома и восстанавливается», – сказал Уайт.

Баффер пропустит первый номерной турнир UFC за 25 лет. Его заменит Джо Мартинес.

Взвешивание UFC 267: Блахович, Тейшейра, Ян и Сэндхаген показали одинаковый вес

Кори Сэндхаген: «В случае победы над Яном буду чувствовать себя чемпионом»