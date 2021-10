Видео нокаута в бою Федор Емельяненко – Тимоти Джонсон

В Москве на ВТБ Арене состоялся турнир Bellator 269.

В главном событии тяжеловес промоушена нокаутировал Тимоти Джонсона в первом раунде. Бой продолжался менее двух минут.

Bellator впервые прошел в России.

🐐The Last Emperor scores the KO in Moscow!



What a moment for Fedor, in Bellator’s historic first Russian event.#Bellator269 pic.twitter.com/gZq4pH5bMa