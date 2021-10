Ламар Одом победил бывшего мужа Дженнифер Лопес в боксерском поединке

Двукратный чемпион НБА, а ныне боксер Ламар Одом сегодня в Майами провел боксерский поединок против бывшего супруга певицы и актрисы Дженнифер Лопес – Оджани Ноа.

Одом победил решением судей по итогам трех раундов.

Для Одома это уже второй боксерский матч среди звезд. В первом он нокаутировал во втором раунде певца Аарона Картера.

.@RealLamarOdom using that serious height advantage and working the jab on @OjaniNoaOficial.#CelebrityBoxing



[ LIVE NOW ON #FITE | https://t.co/UD5fTcCKlY ] pic.twitter.com/ia3dZvCQgQ