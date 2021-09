Битва взглядов боя Джошуа – Усик

В Лондоне состоялась финальная пресс-конференция поединка между чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе и .

По ее завершении боксеры провели традиционную в таких случаях битву взглядов.

Бой Джошуа – Усик состоится в ночь на 26 сентября в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма».

FIRST FACE OFF 👀 #JoshuaUsyk



👑 IBF

👑 WBA Super

👑 WBO

👑 IBO



World Heavyweight Titles on the line Saturday!@anthonyjoshua 🔥 @usykaa pic.twitter.com/kn88gMLr0G