Бивол, Фьюри, Джошуа и Кроуфорд посетят «БЕТСИТИ IBA.PRO 7» в Стамбуле

2 июля в Стамбуле (Турция) состоится боксерский турнир «БЕТСИТИ IBA.PRO 7», который возглавит поединок чемпиона IBA.PRO и обладателя временного пояса WBA Альберта Батыргазиева (12-0) и британца Джеймса Диккенса (35-5)

Турнир посетит много именитых боксеров, среди которых: Дмитрий Бивол, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Теренс Кроуфорд, Сергей Ковалев, Дерек Чисора и Шэннон Бриггс.

Также в этот день в Стамбуле пройдет пресс-конференция IBA, в рамках которой Умар Кремлев расскажет о планах организации в развитии мирового бокса.

Прямую трансляцию соревнований покажет телеканал «Матч ТВ».

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