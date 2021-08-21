Александр Емельяненко: «Конор всех перебил, идя к поясу. Хабибу могли и посерьезнее соперников ставить»

Российский боец оценил соперников экс-чемпиона в легком весе .

«У Хабиба не было сильных соперников до Конора, я давно уже об этом говорил.

С кем он дрался? Его просто грамотно вели к чемпионскому поясу. У Хабиба хороший менеджер – он его обводил мимо сильных бойцов.

Это Конор всех перебил, идя к поясу. Хабибу могли и посерьезнее соперников ставить.

Конор – эпатажный, интересно за ним наблюдать. Он также же, как и все: и материться может, и виски выпить. Он хороший боец», – считает Емельяненко.

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