Александр Емельяненко: «Конор всех перебил, идя к поясу. Хабибу могли и посерьезнее соперников ставить»

Теги UFC Александр Емельяненко MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Российский боец Александр Емельяненко оценил соперников экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«У Хабиба не было сильных соперников до Конора, я давно уже об этом говорил.

С кем он дрался? Его просто грамотно вели к чемпионскому поясу. У Хабиба хороший менеджер – он его обводил мимо сильных бойцов.

Это Конор всех перебил, идя к поясу. Хабибу могли и посерьезнее соперников ставить.

Конор – эпатажный, интересно за ним наблюдать. Он также же, как и все: и материться может, и виски выпить. Он хороший боец», – считает Емельяненко.

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