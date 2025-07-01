Ветеринар Писковой – об инциденте с боксершей, которая дала покурить вейп орангутану: «Если она проглотила крышечку, придется оперировать»

Ветеринар оценил состояние орангутана, которому боксерша дала покурить вейп.

«Это очень опасно [во время курения обезьяна ртом стянула с вейпа крышечку, но неизвестно, проглотила ли]. Не так опасно, что она покурила, хотя это тоже очень скверно, как опасно, если она проглотила эту крышечку. Тогда Дану придется оперировать», – сказал ветеринар Василий Писковой.

Ранее боксерша Анастасия Лучкина в соцсетях опубликовала видео, как в крымском зоопарке «Тайган» дала покурить электронную сигарету орангутангу.

По словам Пискового, состояние орангутана Даны после инцидента ухудшилось: обезьяна плохо ест и целый день спит.

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