Ветеринар Писковой – об инциденте с боксершей, которая дала покурить вейп орангутану: «Если она проглотила крышечку, придется оперировать»
Ветеринар оценил состояние орангутана, которому боксерша дала покурить вейп.
«Это очень опасно [во время курения обезьяна ртом стянула с вейпа крышечку, но неизвестно, проглотила ли]. Не так опасно, что она покурила, хотя это тоже очень скверно, как опасно, если она проглотила эту крышечку. Тогда Дану придется оперировать», – сказал ветеринар Василий Писковой.
Ранее боксерша Анастасия Лучкина в соцсетях опубликовала видео, как в крымском зоопарке «Тайган» дала покурить электронную сигарету орангутангу.
По словам Пискового, состояние орангутана Даны после инцидента ухудшилось: обезьяна плохо ест и целый день спит.
Скандал в зоопарке: боксерша дала покурить орангутану в зоопарке – теперь у него пропал аппетит
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: телеграм-канал «Сафари Парк Тайган»
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