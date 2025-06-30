Бен Аскрен успешно перенес двойную трансплантацию легких

Бен Аскрен перенес трансплантацию легких.

«Мы всегда будем благодарны донору и его семье... Это начало нового образа жизни для Бена, но каждый новый день, который у него есть, – это подарок. До сих пор сложно поверить, что пять недель назад он был совершенно здоров. Не могу дождаться, чтобы все ему сказать.

Я надеюсь, что Бен сможет поделиться следующим обновлением в ближайшие недели», – написала в соцсетях жена экс-бойца UFC Эмми Аскрен.

Бывший боец UFC Бен Аскрен ранее был госпитализирован из-за пневмонии и находился в критическом состоянии.

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