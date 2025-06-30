Сегодня день рождения Майка Тайсона

30 июня исполнилось 59 лет Майку Тайсону .

Американец – бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе.

Майк победил 11 бойцов за титул чемпиона мира.

Тайсон включен в книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество самых быстрых нокаутов и как самый молодой чемпион мира в супертяжелом весе (20 лет 144 дня).

В 2011-м включен в Международный зал боксерской славы.

В 2005 году Тайсон объявил о завершении карьеры, но вернулся в 2024-м для боя с Джейком Полом .

За профессиональную карьеру провел 59 поединков: 50 побед, семь поражений и два боя, признанных несостоявшимися.

Майк Тайсон использовал мочу ребенка и фальшивый пенис, чтобы обходить допинг-тесты. Все из-за наркотиков