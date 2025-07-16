Митчелл – об Абу-Даби: «Зашел после душа в раздевалку, а там было шестеро мусульман. Моя нагота их сильно оскорбила – думал, что будет драка»

Брайс Митчелл рассказал о курьезном инциденте в Абу-Даби.

«Это моя первая поездка в Абу-Даби, поэтому я все еще разбираюсь в местных правилах. Оказалось, что раздевалка в Абу-Даби – это не раздевалка никакая. Снимать одежду там нельзя. Не знаю, где это нужно делать, но там это точно запрещено.

После тренировки я пошел в душ, а потом отправился в раздевалку, которая находилась рядом. Я был голый. А в раздевалке было шестеро мусульман – они были в этих белых халатах... Ну, вы знаете, о чем я говорю. Похоже, моя нагота их сильно оскорбила – настолько, что я всерьез подумал, что будет драка.

Они начали идти в мою сторону, начали кричать на меня. Слава Богу, что в раздевалку зашел ТиДжей Браун. Я был самым счастливым человеком, когда увидел его. Я подумал: «Теперь мы их точно раскидаем. По три на каждого». Не уверен, что я бы справился в одиночку.

Все это время я повторял им, что мне жаль – и, в конце концов, они разрешили мне одеться и уйти. Знаете, я никогда в жизни не надевал джинсы и ботинки так быстро. Я свалил оттуда и усвоил урок», – сказал боец UFC Брайс Митчелл .

26 июля Митчелл выступит на турнире UFC в Абу-Даби. Его соперником станет Саид Нурмагомедов .

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