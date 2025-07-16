Мейвезер и Пакьяо ведут переговоры о реванше (Лэнс Пагмайр)

Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо ведут переговоры о реванше.

Об этом рассказал журналист Boxing Scene Лэнс Пагмайр.

«Прилетел в Лас-Вегас и зашел в боксерский клуб Мейвезера. Мне сообщили, что Флойд посетит поединок Пакьяо с Марио Барриосом . А еще мне сказали следующее: «Переговоры уже идут... Если Мэнни победит, то реванш будет стоить миллиарды», – написал в социальных сетях Пагмайр.

Поединок между Флойдом Мейвезером и Мэнни Пакьяо состоялся в мае 2015 года. Мейвезер победил единогласным решением судей.

Пакьяо шарашит в зале даже в 46 – ради этого вернул легендарного тренера

Пакьяо не включил Мейвезера в топ лучших соперников: «Он не дрался со мной. Он 12 раундов убегал»