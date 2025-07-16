Мейвезер и Пакьяо ведут переговоры о реванше (Лэнс Пагмайр)
Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо ведут переговоры о реванше.
Об этом рассказал журналист Boxing Scene Лэнс Пагмайр.
«Прилетел в Лас-Вегас и зашел в боксерский клуб Мейвезера. Мне сообщили, что Флойд посетит поединок Пакьяо с Марио Барриосом. А еще мне сказали следующее: «Переговоры уже идут... Если Мэнни победит, то реванш будет стоить миллиарды», – написал в социальных сетях Пагмайр.
Поединок между Флойдом Мейвезером и Мэнни Пакьяо состоялся в мае 2015 года. Мейвезер победил единогласным решением судей.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Лэнса Пагмайра
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