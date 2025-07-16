Волков и Алмейда проведут поединок на UFC 321 (MMA Fighting)
Александр Волков и Жаилтон Алмейда проведут бой на UFC 321.
Об этом сообщает портал MMA Fighting. Турнир состоится 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
Александр Волков (38-11) в последний раз дрался в декабре-2024, когда проиграл Сирилу Гану раздельным решением судей.
Жаилтон Алмейда (22-3) в январе победил Сергея Спивака техническим нокаутом в первом раунде.
Жаилтон Алмейда: «Волков согласился на бой. Ждите хороших новостей»
Александр Волков: «Пришло время вернуться и провести хороший бой. А потом, может быть, и подраться за пояс»
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
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